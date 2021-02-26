9 رحلات طيران يحلقن في سماء الأقصر

شهدت سماء الأقصر، اليوم الجمعة، تحليق 9 رحلات بالون طائر حملت على متنها 120 سائحا من جنسيات مختلفة لمشاهدة الآثار والمعابد والمناظر الطبيعية من فوق عدة أميال.تنفرد محافظة الأقصر عن مثيلاتها في مصر بسياحة البالون الطائر، فلا يمكنك أن تنهي زيارتك للأقصر دون التجول بمنطاد الهواء الساخن "البالون الطائر" في ساعة مبكرة من الصباح، للاستمتاع بمشاهدة الأقصر وشروق الشمس ورؤية المعابد ذات الجمال الرائع المهيب على ضفتي نهر النيل.وسياحة البالون الطائر واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر، واحتلت ترتيبا دوليا مميزا في العالم، لذلك أصبح عنصرا مهما لجذب السياحة الداخلية والخارجية للبلاد ومصدرا من مصادر الدخل القومي للبلاد ويعمل به المئات من العاملين في هذا القطاع.