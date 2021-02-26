ضبط 59 قضية تموينية على مدار يومين بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة، على مدار يومين، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.وأسفرت الحملة عن 59 قضية تموينية؛ «7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و9 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و22 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و17 قضية عدم حمل شهادة صحية».تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.