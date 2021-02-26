لمدة شهر.. دخول المنطقتين الأثريتين بأتريبس والحواويش فى سوهاج مجانًا

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، عن فتح المنطقتين الأثريتين بأتريبس والحواويش مجانًا طوال شهر مارس المقبل، أمام الزائرين؛ تشجيعًا للسياحة الداخلية.ووجه «العناني» مسئولي الآثار بسوهاج؛ بتنظيم رحلات إلى المنطقتين من كل فئات المجتمع السوهاجي، مع جولات إرشادية داخل المواقع الأثرية بأتريبس والحواويش، مجانًا.ويأتي مشروع تطوير منطقة أتريبس الأثرية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية بتكلفة إجمالية بلغت 19 مليونًا و700 ألف جنيه، بالتعاون مع وزارة الآثار، حيث تشمل أعمال التطوير إنشاء سور لحماية المنطقة، ومظلة انتظار للسيارات، وسلم صاعد، و4 بازارات سياحية، وإنشاء بوابة وإنارة المنطقة والمعبد، ورصف الطريق من مدخل الكوامل- المطار، حتى الشيخ حمد بطول 7 كيلو مترات، بالإضافة إلي أعمال الترميم والصيانة، ليسهم في جذب المزيد من الوفود السياحية، وتوفير الراحة اللازمة للزائرين.