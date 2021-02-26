سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.03 دولار ليبلغ 65.77 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.03 دولار ليبلغ 65.77 دولار في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 63.74 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا لتبلغ عند التسوية 66.88 دولار للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 31 سنتا ليبلغ 63.53 دولار.