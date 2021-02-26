نائب محافظ القاهرة يتفقد مدارس الساحل لمتابعة الإجراءات الاحترازية

واصل الدكتور حسام الدين فوزي، إجراء جولاته بالمدارس لمتابعة استعداداتها النهائية لاستقبال الطلاب لتأدية امتحانات الفصل الدراسي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والاطلاع على التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية حيال الفيروس.وقام نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمحاسب أشرف محمد، رئيس حي الساحل، وأشرف محمد بزيارة مدير مدرسة ناصر الثانوية بنات، ومدرسة حافظ إبراهيم للغات، وذلك لتفقد مدى الاستعداد لاستقبال الامتحانات، وكان برفقتهما مدير منطقة الساحل التعليمية، وقيادات الإدارة ومديري المدارس بحي الساحل.تأتي هذه الجولات تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمتابعة المدارس قبيل انطلاق الامتحانات بها والاطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.