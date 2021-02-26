صادرات النفط الكويتي لليابان تنخفض بنسبة 55%

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان تراجعت للمرة العاشرة على التوالي في يناير الماضي بنسبة 55 في المئة على اساس سنوي لتصل إلى 45ر4 مليون برميل ما يعادل 143 ألف برميل يوميا.وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إن الكويت بصفتها رابع أكبر مزود للنفط لليابان زودت طوكيو ب 6ر5 في المئة من إجمالي وارداتها من الخام. وانكمشت واردات اليابان الإجمالية من النفط الخام بنسبة 5ر12 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 58ر2 مليون برميل يوميا.