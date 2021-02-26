سعر خامات «أوبك» يرتفع لـ65.42 دولار في أعلى مستوى له

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الجمعة، أن سعر سلة خاماتها ارتفع 1.42 دولار ليصل إلى 65.42 دولار للبرميل في تعاملات أمس الخميس مقابل 64 دولارا في اليوم السابق.ويعد هذا الارتفاع القياسي في سلة "أوبك" الأعلى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا قبل 13 شهرا ويتزامن أيضا مع ارتفاع مماثل سجلته الخامات القياسية الأخرى.وذكرت نشرة وكالة أنباء "أوبك" أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47ر41 دولار للبرميل.يذكر أن الاضطرابات التي حصلت في الإمدادات الأمريكية من الخام بسبب الطقس المتجمد والعواصف إضافة إلى التزام منتجي تحالف (أوبك +) بحصصهم المتدنية وحالة التفاؤل السائدة إزاء تحسن الطلب على النفط مع توزيع لقاحات مضادة لفيروس (كورونا) كل ذلك ساهم في بقاء اسعار النفط مرتفعة.ومن المقرر أن تعقد (أوبك+) اجتماعها الوزاري 14 في الرابع من شهر مارس المقبل لتقييم تطورات السوق النفطية العالمية واتخاذ قرار بما يتناسب مع الطلب المتوقع على الخام ومدى سرعة تعافي الاقتصاد.