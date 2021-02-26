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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشروع تأهيل وتبطين الترع يشق الأقصر ضمن «حياة كريمة»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:34 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن العمل في مدينة إسنا، على قدم وساق فى تبطين ترع المدينة بهندسة إسنا، وذلك في ترعتى "ساحل الدير" و"الدير"، وجارى أعمال التبطين بالخرسانة المسلحة والعادية أعلى طبقة من الرمل المثبت بالترعتين و16 ترعة بالمدينة بأطوال مستهدفة (79) كم.

وأوضح في بيان إعلامي له، أنه يتابع أولًا بأول تبطين وتأهيل ترعة ساحل الدير بمركز إسنا بطول 6800 متر، والتى تم الانتهاء من أعمال 2 كيلو متر بها، حيث تم إزالة التعديات على جانبيها، وجارى تأهيل 16 ترعة بطول 79 كيلو متر، ضمن خطة وزارة الرى والموارد المائية.

وأشاد بالجهد المبذول من قبل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، ويتم العمل في مركز ومدينة الطود ضمن مشروع تبطين وتأهيل ترعة السلامية البحرية بطول 8.75 كيلو متر زمام 2325 فدان بالطود، والتى بدأ العمل بها فى الأول من نوفمبر الجارى ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال بها فى غضون 8 أشهر.

وأضاف تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة المطروحة الحالية 654 مليون جنيه، جار العمل فى عدد من الترع باعتماد مالى 544 مليون جنيه وبطول 185 كيلو متر، وجارى طرح أطوال 38 كيلو متر بتكلفة 110 ملايين جنيه وذلك فى العام المالى 20202021.

وأكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أن مدة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المقررة هى ثمانية شهور بدايَة من أول شهر نوفمبر الماضي، ويتم التبطين للترع بالمواد الخرسانية.

ولفت إلى أن هناك العديد من طرق التبطين، منها الدبش على الناشف والخراسنة وهو يعتبر الأطول عمرا لجودته، حيث يتم وضع ألواح أسمنتية على جدران الترع والقاع، بدلا من الطمى الموجود حاليا لأنه يمتلأ بالثقوب التى تتسرب من خلالها المياه، كما أن الأسمنت أصم لا يسمح بهروب المياه من الترع، أما الترع الصغيرة فستتحول إلى مواسير.

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