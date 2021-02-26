4 خطوات للتأمين على عمال المقاولات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أحقية عمال المقاولات الدخول فى المنظومة التأمينية من خلال اتباع عدة خطوات وهى:-- أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.- التوجه الى أقرب مكتب تأمينات.- قيام المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحى لاجراء الكشف الطبى على العامل.- اخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العماله للتعرف على مستوى مهارة العامل.واشارت الهيئة القومية إلى انه يتم توفير التغطية التأمينية للعمال الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أو أعمال البناء مثل ( نجار – سباك – كهربائي – نقاش – عمال الحفر – عمال التركيبات...إلخ ) وعمال المحاجر وعمال الملاحات.