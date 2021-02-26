إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص بالشرقية

أوقفت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، أعمال أحد المواطنين المخالفين أثناء إقامة شدة خشبية للدور الرابع لمبنى بمساحة 140 م، بمنطقة وابور النور خلف محطة الصرف الصحى بالمدينة، وتم إزالة الخشب وإيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسنهوت والقسم الهندسي بالوحدة بازالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ١٠٠ متر وتم إزالتها في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.