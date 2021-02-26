11 وفاة و1555 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 11 وفاة و1555 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و648 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه جرى تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية: الخليل 1، سلفيت 1، بيت لحم 1، نابلس 2، رام الله والبيرة 2، قلقيلية 1، ضواحي القدس 2، إضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار 52، الخليل 335، سلفيت 86، بيت لحم 202، طولكرم 78، نابلس 166، رام الله والبيرة 287، قلقيلية 39، جنين 58، ضواحي القدس 95، طوباس 29، قطاع غزة 128.وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: أريحا والأغوار 8، الخليل 139، سلفيت 70، طولكرم 57، نابلس 44، رام الله والبيرة 99، قلقيلية 40، جنين 39، طوباس 14، قطاع غزة 138.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات1.1% من مجمل الإصابات.