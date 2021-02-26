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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أكساد» تستعرض مشروعاتها التنموية في جنوب سيناء ومطروح (صور)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:32 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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استعرض المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة مختلف الأنشطة التي يقدمها في مصر وخاصة محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي، ومنها مشروعات التحسين الوراثي لقطعان الماشية وحصاد مياه الأمطار والسيول، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي هامش جولة الوزير للمحافظة لتفقد المشروعات التنمية الزراعية.

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» في تصريحات صحفية الجمعة انه تم خلال اللقاء الذي ترأسه السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور نائب وزير الزراعة ورئيسي مركزي البحوث الزراعية والصحراء عرض الأنشطة والمشروعات التي ينفذها «أكساد»، بجمهورية مصر العربية بالساحل الشمالي الغربي لمصر وشمال سيناء والتي تنفذ بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح وكذلك المشروعات الزراعية بمحافظات الصعيد المنيا وبني سويف بالتعاون مع هيئة المعونة الالمانية GIZ ومديريات الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأضاف «خليفة»، إنه تم أيضا عرض مشروعات «أكساد»، لانتاج تقاوي الذرة الرفيعة بسوهاج بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، موضحا ان ذلك يأتي في إطار توفير تقاوي ذرة رفيعة تتحمل الظروف المناخية وأكثر تحملا للتغيرات المناخية وأكثر إنتاجية وأقل إستهلاكا لمياه الري.

وأوضح نقيب الزراعيين إنه من المقرر أن ينظم وفد خبراء المركز العربي «اكساد» دوره تدريبية للفنيين من الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين بمحافظة جنوب سيناء علي التلقيح الاصطناعي للأغنام والماعز بتوفير السائل المنوي وتوفير كافة المعدات والمستلزمات اللازمه لهذا البرنامج بدعم كامل من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد».

وأوضح مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة انه من المقرر أن يصل خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة لتنفيذ الدورة في بداية الأسبوع الثاني من مارس القادم بمدينة الطور بجنوب سيناء، مشيرا إلى أن «أكساد» سوف يشارك في المشروع القومي لتنمية أراضي الساحل الشمالي بوفد يضم 8 خبراء لزيارة محافظة مطروح خلال الأسبوع الأخير من مارس.

وأشار «خليفة»، إلي ان الوفد سوف يحدد الانشطة التي سوف يقوم بتنفيذها في محافظة جنوب سيناء ومنها منشات حصاد مياه الامطار والسيول وإنشاء وحدات انتاج الطاقة من المخلفات الزراعية البيوجاز ودراسات تنمية المراعي وتحسين انتاجية التين والزيتون وامداد المنطقة بشتلات الزيتون المتميزة في انتاج الزيت والدعم الفني لانتاج وتحسين انتاجية الفستق بمرسي مطروح.

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