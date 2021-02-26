«المحجوب»: قيادة الجيش الليبي لن تُسلم إلا لرئيس منتخب من الشعب

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أنه لن يتم تسليم قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطيًا من قبل الشعب.وأوضح «المحجوب»، في تصريحات صحفية، أن «مهمة الحكومة الجديدة في ليبيا التي خرجت من منتدى الحوار السياسي، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، يعبر فيها الشعب عن تطلعاته بكل حرية وشفافية بشكل مباشر».ولفت إلى أنه «طالما لا تزال هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يوميًا وسلاح خارج سلطة الدولة، فإن الحاجة الجيش وطني منظم تظل قائمة»، وفقًا لما نقلته قناة «العربية».وأعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الخميس، تقديم تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي.وأوضح الدبيبة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أن هذه الخطوة جاءت احتراما للمدة الزمنية الممنوحة في خارطة الطريق، مضيفا أنه وضع في اعتباره الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل، وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات.فيما أفاد بيان للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا، بأن المجموعة تدعو مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.وأشادت المجموعة بالتزام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء الدبيبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة.ويترقب الليبيون خلال الساعات المقبلة معرفة شكل وتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستقود مرحلة انتقالية جديدة، وستكون مهمتها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تغذيها التجاذبات والانقسام السياسي، وتهيئتها لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام الحالي.ويأتي تسليم التشكيلة الحكومية إلى المجلس الرئاسي والبرلمان قبل يوم من انتهاء الاجال المحددة للإعلان عنها إلى الرأي العام والتي تنتهي اليوم الجمعة، ثم انتظار نيلها الثقة من البرلمان خلال 21 يوما للبدء رسميا في ممارسة مهامها.