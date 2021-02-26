إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض زراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية يرافقها رئيس مجلس قروي الحسينية قام اليوم الجمعة بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص علي مساحة واحد قيراط أرض زراعية بقرية الفاروقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدينوأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف سواء علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية وتطبيق القانون علي الجميع بكل حسم وحزم.