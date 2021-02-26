ضبط 2.7 طن دقيق مدعم قبل تهريبها بالشرقية

أسفرت حملة شنتها إدارة تموين منيا القمح برئاسة علي عبد المحسن مدير الإدارة وكرولس عبد الملك رئيس الرقابة التموينية، عن ضبط سيارة محملة بـ 55 شيكارة دقيق بلدي مدعم على طريق قريتي "سنيطة- أبو طوالة"، قبل تهريبها لبيعها في السوق السوداء.وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات بإجمالي 2 طن و450 كيلو دقيق مدعم وتسليمها إلى مركز الشرطة وتحرير المحضر رقم ٩٨١جنح ا د ط ضد صاحب السيارة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.