رئيس حي شبرا يراقب المحال التجارية والمخابز ويوقف أعمال بناء مخالف

قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حي شبرا، بالمرور على المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت ومراقبة أسعار السلع الغذائية ومحاربة السوق السوداء ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بشبرا.وشن محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا، حملة على المخابز البلدية لضبط منظومة العيش بالمخابز ومحاربة السوق السوداء وتحسين رغيف العيش ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بشبرا.وتابع محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا، تنفيذ قرار إزالة ورفع مخلفات الهدم بشارع عبدالغني عفيفى من شارع أنيس داود بشبرا من قبل منطقة إسكان شبرا وقسم شرطة شبرا.كما قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع حي شبرا ورفع الرتش بشارع أحمد حلمي بشبرا.