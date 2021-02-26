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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:25 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل "العنف وأثره على الطفل".

وتحدث عمرو عبد الصبور عن أثار العنف ضد الطفل والأثار النفسية للعنف ضد الطفل وضعف المهارات الإدراكية للطفل المعنف والخلل الذي يتم في الصحة العقلية والعاطفية له والصعوبات الاجتماعية التي تواجهه، والأثار الاجتماعية للعنف ضد الطفل وفقدان الإحساس بالأمان والعزلة عن الأصدقاء وتجنب المشاركة الاجتماعية وفقدان الشعور بالتعاطف مع الآخرين.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "الإرهاب ونبذ العنف" وأوضح الشيخ حسام الغول خواص عمر دور الدولة والقيادة السياسية في محاربة الإرهاب ودور الشرطة والجيش في الحفاظ على الأمن.

وأوضح أن الإسلام دين التسامح ونبذ العنف وكيف حس الإسلام ورسولنا الكريم على نبذ العنف، كما نفذ بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع" وأوضحت سلوي جودة أن هناك العديد من الأدوار التي تقوم بها المرأة وصار لها في المجتمع دور تطوعي كبير ومشاركتها بالأعمال التطوعية والمجتمعية التي تقدم خدمات شتى لكل أفراد المجتمع، واستطاعت أن تقوم بدراسة العلوم الشرعية وفقيهة وعالمة في أمور الدين وكل ما يتعلق بالدين ويرتبط بمجالات الحياة، بالإضافة إلى ذلك نفذ البيت ورشة حكى قصة بعنوان "امرأة عابرة" لمحمد قطب سردتها سلوي جودة.

نظم قصر ثقافة الأقصر الاجتماع الأسبوعي لنادي الأدب بحضور الشاعر كريم الشاوري رئيس النادي، وألقى الشاعر محمد مصطفى عادل قصيدة "أنا العربي"، وهشام حسين قصيدة "أوقات كتير"، بينما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات دوري ثقافي في المعلومات العامة أدارته هناء يونس.

بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنية للرسم "خط عربي" تنفيذ محمد إبراهيم محمد عوض أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، إلى جانب تنفيذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة اكتشاف مواهب في كتابة الخط العربي نفذها على حسانين.

وأقام قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية لمجلة حائط عن "التعاون" وتنفيذ رسم لبعض الأطفال من الزهور والفراشات وعمل مسكات بالفوم نفذها المدرب أبو الحجاج أبو الوفا وهويدا عطيتو، بجانب ذلك قدمت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "الرسم على الزجاج " نفذتها آيه محمود مدنى، كما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ منى محمد وسهرى سباق.

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