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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكافحة الإرهاب والتطرف بثقافة القاهرة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:24 م
مكافحة الإرهاب والتطرف
مكافحة الإرهاب والتطرف بثقافة القاهرة
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقدت المكتبة الثقافية لحي المعادي محاضرة عن "مكافحة الإرهاب والتطرف" للشيخ طارق عبد السميع من أوقاف القاهرة.

تحدث في المحاضرة عن الشريعة الإسلامية، وما جاءت به من تحريم للدماء والتشديد على ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية فقد قال تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابًا عظيما"، وفي الحديث الشريف عن بن عمر رضى الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم "المسلم في عافيه من أمره ما لم يصب دما حراما"، فقتل النفس ذنب عظيم وقد حرمت الشريعة ذلك.

نفذ بيت ثقافة نادى مدينة نصر ورشة النسيج الوبري للتدريب على استخدام الإبر ذات المقاسات المختلفة، إلى جانب استخدام مزدوج للخيوط داخل الإبرة وصولا إلي المنتجات النهائية الورشة مع عمل الإخراج الفني لها، بالإضافة إلى مناقشة كتاب "الإعلام الإلكتروني وأزمة القيم" بقصر ثقافة المطرية تأليف د. خاطر الشافعي من إصدارات الهيئة، فالإعلام الالكتروني هو عبارة عن نوع جديد من الإعلام يشترك مع الإعلام التقليدي في المفهوم والمبادئ والأهداف والتعبير عن الذات، والتأكيد على ثقافة احترام رأى الاخر، مع مسابقة ثقافية متنوعة في المعلومات العامة.

بثت الصفحة الرسمية للفرع عدد من الأنشطة أونلاين، حيث قدم قصر ثقافة عين حلوان ورشة حكى المقص العجيب من سلسلة قطر الندى، مع مسابقة ثقافية عن العالم أحمد زويل ببيت ثقافة دار الحرب الإلكترونية، إلى جانب مسابقة ثقافية في المعلومات العامة ببيت ثقافة طيران مصر الجديدة، بالإضافة إلى إعداد معرض فنون تشكيلية لرواد قصر ثقافة منشأة ناصر، بجانب عرض فيديو عن ضرورة ارتداء الكمامة من أجل السلامة الصحية.

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