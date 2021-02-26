شركات التكرير الصينية تبطئ مشتريات النفط مع ارتفاع العقود الآجلة للخام

قالت مصادر بالقطاع ومحللون، إن واردات الصين من النفط الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني، بعد أن بلغت أسعار برنت أعلى مستوى في 13 شهرًا، ما أدى إلى انحسار الطلب وكبح هوامش شركات التكرير في الوقت الذي تتأهب فيه للإغلاق من أجل أعمال صيانة مزمعة.ودفعت توقعات بتعافي الطلب على الوقود عالميا وشح إمدادات النفط من السعودية والولايات المتحدة، العقود الآجلة لبرنت لشهر أقرب استحقاق لأعلى مستوياتها منذ يناير 2020 هذا الأسبوع، لترتفع بنحو 30% منذ يناير.وقالت مصادر إن شركات تكرير النفط الصينية المستقلة، التي تشكل خُمس طلب البلاد على الواردات، أصبحت تحجم عن شراء شحنات في الوقت الذي تدخل فيه موسما يتسم بانخفاض الطلب، بينما لم تلحق الهوامش المحلية بعد بالمكاسب القوية للأسعار العالمية.وأدى انخفاض المشتريات من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى هبوط الأسعار الفورية لدرجات الخام من الشرق الأوسط وروسيا هذا الأسبوع بينما اعترى الضعف أسعار الخام من مناطق أخرى مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية.