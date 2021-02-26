«زراعة الشرقية» تنفذ ندوة إرشادية عن محصول الكتان بديرب نجم

أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ ندورة إرشادية عن زراعة محصول الكتان لمزارعي قرية ديرب السوق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، في حضور الدكتور مهدى محمد مهدى رئيس برنامج النهوض بمحاصيل الألياف ومهندسي الإرشاد بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين وذلك لإستعراض أهم التوصيات والمعاملات التي تتم خلال هذه الفترة من عمر النبات وأهمها الري وعدم تعطيش النباتات وتجنب الري أوقات الرياح لتجنب عملية الرقاد وتعريف المزارعين بعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات المزارعين.أوضح وكيل وزارة الزراعة الأهمية الاقتصادية لزراعة محصول الكتان حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام ( الزيت الحار ) كما يستعمل الزيت المغلى في صناعة البويات والورنيش فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان ( الخشب بعد فصل الألياف ) فى صناعة الخشب الحبيبى.