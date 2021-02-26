رئيس جامعة القناة: المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب المغتربين

أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، جاهزية المدن الجامعية، لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، ضمن استعدادات الجامعة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، عودة جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية وانتظامهم بأعمالهم داخل المدن قبل بداية الامتحانات بفترة وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المباني والمنشآت للمدن الجامعية، لافتا إلى استقبال المدن الجامعية لجامعة قناة السويس 188 طالبا وطالبة، بواقع 121 بمدينة الطلاب، و67 بالمدينة الجامعية للطالبات، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الأعداد خلال الأيام القليلة القادمة قبيل بدء الامتحانات.وعلى صعيد اآخر تابع الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التقفيدية داخل الكليات للوقوف على جاهزيتها لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021 والتى تبدأ 27 فبراير الحالي مع الإلتزام التام بقرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذى عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة حلوان مؤكدًا على سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.وأضاف "شقيدف" أنه تم التأكيد على تجهيز المدرجات والقاعات لعقد الامتحانات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، مؤكدا على عودة العمل بكامل قوته بحضور كافة العاملين بداءا من منتصف الشهر الحالي استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.وشدد على ضرورة التزام الكليات بمخطط توزيع دخول طلاب الكليات من المداخل المختلفة للجامعة وصولا إلى اللجان الامتحانية، وأوضح تم تخصيص بوابة عثمان لدخول كليات التجارة، الزراعة، العلوم، المعهد الفنى، الهندسة وبوابة التمريض لدخول كليات طب الاسنان، التمريض، الآداب، التربية، السياحة والفنادق، الالسن أما البوابة الرئيسية فتم تخصيصها لكليات الحاسبات والمعلومات، الطب البيطرى مع التأكيد على متابعة انتظام دخول الطلاب إلى الحرم الجامعى وإلى قاعات الإمتحانات ملتزمين بالتباعد الاجتماعي مع التأكيد على التزام الطلاب بإبراز البطاقة الجامعية أو تحقيق الشخصية وكذلك ارتداء الكمامة كشرط لدخول الحرم الجامعى.وتابع شقيدف بالتأكيد على توفير أجهزة قياس الحرارة وتوزيعها بشكل مناسب مشددا على ضرورة تجهيز مخطط توزيع الاطباء وهيئة التمريض والعاملين على مداخل الجامعة.قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن إجمالي عدد الطلاب الذين من المتوقع انتظامهم في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، يبلغ حوالي 39 ألف طالب وطالبة.وقال الدكتور محمد شقيدف، إن إجمالي عدد الطلاب المنتظر أن يؤدوا الامتحانات على مستوى كل فرقة، جاء بواقع 11 ألف و392 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى، و10 آلاف و863 طالبًا وطالبة بالفرقة الثانية، و8 آلاف و656 طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة.كما يبلغ عدد الطلاب المقيدين في الفرقة الرابعة 7 آلاف و256 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 924 طالبًا وطالبة بالفرقة الخامسة، و199 طالبًا وطالبة بالفرقة السادسة، وذلك على مستوى 17 كلية بجامعة قناة السويس.وتابع نائب رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية التجارة تتصدر عدد الطلاب المقيدين لإداء امتحانات التيرم الأول، بإجمالي 9 آلاف و84 طالبًا وطالبة، سواء انتظام أو انتساب أو شعبة اللغة الانجليزية، يليها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بإجمالي 6 آلاف و587 طالبًا وطالبة انتظام وانتساب، ثم تأتي كلية التربية في المركز الثالث من حيث أكبر عدد طلاب من المتوقع انتظامهم في لجان الامتحانات، بإجمالي ما يقرب من 4 آلاف و861 طالبًا وطالبة.ويؤدي الامتحانات 1760 طالبًا وطالبة بكلية الطب البشري، و1064 طالبًا وطالبة بكلية الطب البيطري، و1107 طالبًا وطالبة بكلية الصيدلة، و627 طالبًا وطالبة بكلية طب الأسنان، و1221 طالبًا وطالبة بكلية السياحة والفنادق، و1482 طالبًا وطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات، و1712 طالبًا وطالبة بكلية الزراعة.ويبلغ عدد الطلاب المقرر انتظامهم في لجان امتحانات التيرم الأول بكلية العلوم 1166 طالبًا وطالبة، و2557 طالبًا وطالبة بكلية الهندسة، و875 بكلية التمريض، و2067 بالمعهد الفني للتمريض، و1330 بالتربية الرياضية، و1486 بكلية الألسن، و303 طلاب بالمصرية الصينية.