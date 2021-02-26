رئيس جامعة القناة: المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب المغتربين
الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:18 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، جاهزية المدن الجامعية، لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، ضمن استعدادات الجامعة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، عودة جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية وانتظامهم بأعمالهم داخل المدن قبل بداية الامتحانات بفترة وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المباني والمنشآت للمدن الجامعية، لافتا إلى استقبال المدن الجامعية لجامعة قناة السويس 188 طالبا وطالبة، بواقع 121 بمدينة الطلاب، و67 بالمدينة الجامعية للطالبات، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الأعداد خلال الأيام القليلة القادمة قبيل بدء الامتحانات.
وعلى صعيد اآخر تابع الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التقفيدية داخل الكليات للوقوف على جاهزيتها لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021 والتى تبدأ 27 فبراير الحالي مع الإلتزام التام بقرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذى عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة حلوان مؤكدًا على سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.
وأضاف "شقيدف" أنه تم التأكيد على تجهيز المدرجات والقاعات لعقد الامتحانات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، مؤكدا على عودة العمل بكامل قوته بحضور كافة العاملين بداءا من منتصف الشهر الحالي استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
وشدد على ضرورة التزام الكليات بمخطط توزيع دخول طلاب الكليات من المداخل المختلفة للجامعة وصولا إلى اللجان الامتحانية، وأوضح تم تخصيص بوابة عثمان لدخول كليات التجارة، الزراعة، العلوم، المعهد الفنى، الهندسة وبوابة التمريض لدخول كليات طب الاسنان، التمريض، الآداب، التربية، السياحة والفنادق، الالسن أما البوابة الرئيسية فتم تخصيصها لكليات الحاسبات والمعلومات، الطب البيطرى مع التأكيد على متابعة انتظام دخول الطلاب إلى الحرم الجامعى وإلى قاعات الإمتحانات ملتزمين بالتباعد الاجتماعي مع التأكيد على التزام الطلاب بإبراز البطاقة الجامعية أو تحقيق الشخصية وكذلك ارتداء الكمامة كشرط لدخول الحرم الجامعى.
وتابع شقيدف بالتأكيد على توفير أجهزة قياس الحرارة وتوزيعها بشكل مناسب مشددا على ضرورة تجهيز مخطط توزيع الاطباء وهيئة التمريض والعاملين على مداخل الجامعة.
قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن إجمالي عدد الطلاب الذين من المتوقع انتظامهم في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، يبلغ حوالي 39 ألف طالب وطالبة.
وقال الدكتور محمد شقيدف، إن إجمالي عدد الطلاب المنتظر أن يؤدوا الامتحانات على مستوى كل فرقة، جاء بواقع 11 ألف و392 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى، و10 آلاف و863 طالبًا وطالبة بالفرقة الثانية، و8 آلاف و656 طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة.
كما يبلغ عدد الطلاب المقيدين في الفرقة الرابعة 7 آلاف و256 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 924 طالبًا وطالبة بالفرقة الخامسة، و199 طالبًا وطالبة بالفرقة السادسة، وذلك على مستوى 17 كلية بجامعة قناة السويس.
وتابع نائب رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية التجارة تتصدر عدد الطلاب المقيدين لإداء امتحانات التيرم الأول، بإجمالي 9 آلاف و84 طالبًا وطالبة، سواء انتظام أو انتساب أو شعبة اللغة الانجليزية، يليها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بإجمالي 6 آلاف و587 طالبًا وطالبة انتظام وانتساب، ثم تأتي كلية التربية في المركز الثالث من حيث أكبر عدد طلاب من المتوقع انتظامهم في لجان الامتحانات، بإجمالي ما يقرب من 4 آلاف و861 طالبًا وطالبة.
ويؤدي الامتحانات 1760 طالبًا وطالبة بكلية الطب البشري، و1064 طالبًا وطالبة بكلية الطب البيطري، و1107 طالبًا وطالبة بكلية الصيدلة، و627 طالبًا وطالبة بكلية طب الأسنان، و1221 طالبًا وطالبة بكلية السياحة والفنادق، و1482 طالبًا وطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات، و1712 طالبًا وطالبة بكلية الزراعة.
ويبلغ عدد الطلاب المقرر انتظامهم في لجان امتحانات التيرم الأول بكلية العلوم 1166 طالبًا وطالبة، و2557 طالبًا وطالبة بكلية الهندسة، و875 بكلية التمريض، و2067 بالمعهد الفني للتمريض، و1330 بالتربية الرياضية، و1486 بكلية الألسن، و303 طلاب بالمصرية الصينية.
وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، عودة جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية وانتظامهم بأعمالهم داخل المدن قبل بداية الامتحانات بفترة وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المباني والمنشآت للمدن الجامعية، لافتا إلى استقبال المدن الجامعية لجامعة قناة السويس 188 طالبا وطالبة، بواقع 121 بمدينة الطلاب، و67 بالمدينة الجامعية للطالبات، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الأعداد خلال الأيام القليلة القادمة قبيل بدء الامتحانات.
وعلى صعيد اآخر تابع الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التقفيدية داخل الكليات للوقوف على جاهزيتها لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021 والتى تبدأ 27 فبراير الحالي مع الإلتزام التام بقرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذى عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة حلوان مؤكدًا على سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.
وأضاف "شقيدف" أنه تم التأكيد على تجهيز المدرجات والقاعات لعقد الامتحانات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، مؤكدا على عودة العمل بكامل قوته بحضور كافة العاملين بداءا من منتصف الشهر الحالي استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
وشدد على ضرورة التزام الكليات بمخطط توزيع دخول طلاب الكليات من المداخل المختلفة للجامعة وصولا إلى اللجان الامتحانية، وأوضح تم تخصيص بوابة عثمان لدخول كليات التجارة، الزراعة، العلوم، المعهد الفنى، الهندسة وبوابة التمريض لدخول كليات طب الاسنان، التمريض، الآداب، التربية، السياحة والفنادق، الالسن أما البوابة الرئيسية فتم تخصيصها لكليات الحاسبات والمعلومات، الطب البيطرى مع التأكيد على متابعة انتظام دخول الطلاب إلى الحرم الجامعى وإلى قاعات الإمتحانات ملتزمين بالتباعد الاجتماعي مع التأكيد على التزام الطلاب بإبراز البطاقة الجامعية أو تحقيق الشخصية وكذلك ارتداء الكمامة كشرط لدخول الحرم الجامعى.
وتابع شقيدف بالتأكيد على توفير أجهزة قياس الحرارة وتوزيعها بشكل مناسب مشددا على ضرورة تجهيز مخطط توزيع الاطباء وهيئة التمريض والعاملين على مداخل الجامعة.
قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن إجمالي عدد الطلاب الذين من المتوقع انتظامهم في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، يبلغ حوالي 39 ألف طالب وطالبة.
وقال الدكتور محمد شقيدف، إن إجمالي عدد الطلاب المنتظر أن يؤدوا الامتحانات على مستوى كل فرقة، جاء بواقع 11 ألف و392 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى، و10 آلاف و863 طالبًا وطالبة بالفرقة الثانية، و8 آلاف و656 طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة.
كما يبلغ عدد الطلاب المقيدين في الفرقة الرابعة 7 آلاف و256 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 924 طالبًا وطالبة بالفرقة الخامسة، و199 طالبًا وطالبة بالفرقة السادسة، وذلك على مستوى 17 كلية بجامعة قناة السويس.
وتابع نائب رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية التجارة تتصدر عدد الطلاب المقيدين لإداء امتحانات التيرم الأول، بإجمالي 9 آلاف و84 طالبًا وطالبة، سواء انتظام أو انتساب أو شعبة اللغة الانجليزية، يليها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بإجمالي 6 آلاف و587 طالبًا وطالبة انتظام وانتساب، ثم تأتي كلية التربية في المركز الثالث من حيث أكبر عدد طلاب من المتوقع انتظامهم في لجان الامتحانات، بإجمالي ما يقرب من 4 آلاف و861 طالبًا وطالبة.
ويؤدي الامتحانات 1760 طالبًا وطالبة بكلية الطب البشري، و1064 طالبًا وطالبة بكلية الطب البيطري، و1107 طالبًا وطالبة بكلية الصيدلة، و627 طالبًا وطالبة بكلية طب الأسنان، و1221 طالبًا وطالبة بكلية السياحة والفنادق، و1482 طالبًا وطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات، و1712 طالبًا وطالبة بكلية الزراعة.
ويبلغ عدد الطلاب المقرر انتظامهم في لجان امتحانات التيرم الأول بكلية العلوم 1166 طالبًا وطالبة، و2557 طالبًا وطالبة بكلية الهندسة، و875 بكلية التمريض، و2067 بالمعهد الفني للتمريض، و1330 بالتربية الرياضية، و1486 بكلية الألسن، و303 طلاب بالمصرية الصينية.