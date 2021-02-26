السبت.. ورشة عمل إلكترونية بجامعة القناة استعدادًا لمؤتمر شباب الباحثين

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس، ورشة العمل الـ20 التي ستقام إلكترونيا على برنامج «ميكروسوفت تيمز» غدًا السبت، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا.تأتى الورشة فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعة مؤتمر شباب الباحثين الثامن: "رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحه كورونا" والذي يقام الكترونيا بالكامل في الفترة من 3 الى 4 ابريل القادم.ويقام مؤتمر شباب الباحثين الثامن تحت رعاية الدكتور أحمد زكى حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر) واشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد - مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين الثامن.وتقام الورشة تحت عنوان استخدام برنامج الاندنوت للتنسيق المتقدم للابحاث والرسائل العلمية، ويحاضر بها الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة قناة السويس والمدرب المعتمد من المجلس الاعلى للجامعات في مجال التحول الرقمي.