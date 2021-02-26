قطع المياه غدا عن عدد من مناطق محافظة القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيام الهيئة الهندسية بإنشاء قواعد كوبري الميثاق والذي يستلزم تغير خط مياه قطر 600 ملي، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق "جميع مراحل زهراء مدينة نصر، الألفينات 2000، الأربع ألف، بعض مناطق مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا)" وذلك إعتبارات من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 27 فبراير وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، لمدة "10"ساعات.وأهابت شركة المياه بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وقد قامت شركة المياه، بتدبير سيارة مياه صالحة بالشرب بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال برقم 125 من التليفون الأرضي.