2093 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت النمسا، اليوم الجمعة، تسجيل 2093 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل عدد الحالات المسجلة إلى 454860.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الإلكتروني أن عدد من تعافي من الفيروس حتى الآن بلغ أكثر من 424 ألف مصاب في حين وصل عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس إلى 8515.