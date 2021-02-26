روسيا تدين بشدة الهجمات الأمريكية ضد سوريا

أدانت روسيا، اليوم الجمعة، الهجمات الجوية الأمريكية ضد سوريا داعية إلى ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، أثناء إيجاز صحفي بموسكو: "إننا ندين بشدة هذه الأعمال ونؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".وأضافت: "إننا نرفض محاولات تحويل سوريا إلى ساحة لتصفية حسابات جيوسياسية".وعلى نفس الصعيد نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف قوله: "لا يوجد لدي أي معلومات عما إذا أبلغت واشنطن الجانب الروسي بعزمها على شن هجمات ضد سوريا قبل وقوعها".وأضاف بسكوف أن روسيا تتابع تطورات الوضع الناجم عن قيام القوات الأمريكية بشن هجمات جوية ضد سوريا وأن العسكريين الروس على تواصل مع زملائهم السوريين.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أعلنت أن القوات الأمريكية شنت مساء أمس الخميس غارات جوية استهدفت "البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران" شرقي سوريا.