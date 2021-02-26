إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المنوفية

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه خلال الفترة من 20 وحتى 26 فبراير الجاري تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة 9 قررايط و10 أسهم.وأضاف أنه تم إزالة فورية في المهد لـ(5) حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز أشمون، و(4) حالات بمركز قويسنا وكذا تنفيذ إزالة فورية لـ(3) حالات تعدى بمركز شبين الكوم، كما تم إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمركز بمركز السادات، هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة على إستمرار إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون في حق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.