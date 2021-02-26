الإمارات والهند تبحثان تعزيز العلاقات وجهود مكافحة كورونا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في نيودلهي مع وزير الشؤون الخارجية في الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، سبل تعزيز جوانب التعاون والشراكة في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.واستعرض الجانبان وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، جهود التنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول.كما بحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأكد وزير الخارجية الإماراتي، عمق العلاقات الإماراتية الهندية وحرص الإمارات على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.