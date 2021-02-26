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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق أكاديمية تعليمية تعمل دون رخصة بدمياط

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:11 م
غلق أكاديمية تعليمية
غلق أكاديمية تعليمية بدمياط
حسام فهمي
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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة دمياط، عقب تلقي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص بمحافظة دمياط.

وأشار التقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية حورس) الكائن مقرها في (المنطقة المركزية – بجوار محطة بنزين موبيل)، والتي تقوم بمنح شهادات غير معتمدة في مجالات الباطنة والجراحة، رعاية صحية، حالات حرجة وطوارئ، مكافحة العدوى، سيكولوجيا النمو، الاستشعار عن بُعد، وغيرها من الشهادات غير المعتمدة، التي تمنحها الأكاديمية لغير المتخصصين.

كما داهمت اللجنة المنشأة المسماة (أكاديمية حورس) الكائن مقرها في (الحي الثالث المجاورة 18 قطعة رقم 118318 دمياط الجديدة)؛ وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأتين المذكورتين، كما خاطب محافظ دمياط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

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