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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مد معرض «ديارنا» وزيارة لبورسعيد.. نشاط مكثف لوزيرة التضامن فى أسبوع

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:07 م
معرض «ديارنا» وزيارة
معرض «ديارنا» وزيارة لبورسعيد
ولاء جمال
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نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدار السبعة أيام الماضية، حيث أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عددًا من التوجيهات لفريق التدخل التدخل السريع وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع الحالات خلال موجة الطقس غير المستقر، كما تممد معرض ديارنا للحرف اليدوية، وعقد اجتماعات مع عدد من قطاعات الوزارة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الشريكة، بالإضافة إلى قيامها بجولة فى محافظة بورسعيد لتفقد برامج وأنشطة الوزارة وافتتاح عدد من المشروعات للجمعيات الأهلية.. والعديد من الأنشطة الأخرى نستعرضها في التقرير التالي:-

- بدء صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه

- اعتماد القوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة.

- تكريم بطل رحلة الصعود لجبل الجلالة بالدراجة

- اعتماد ميزانية بنك ناصر بقيمة 25.150 مليار جنيه

- الاعلان عن تقدم 496 متقدمة لمسابقة "الأم المثالية"

- التعامل مع 97 حالة من الكبار بلا مأوى وعدد 131 طفلا خلال يومين من الطقس السيئ.

- مد معرض "ديارنا للحرف اليدوية".

- بحث جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف.

- لقاء ممثلي ٢٣ جمعية أهلية لبحث المشاركة في البرنامج القومي لتطوير الريف المصري.

- افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد والمحافظ يكرم الوزيرة.

- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وشركة فودافون مصر لتقديم خدمات استشارية للوزارة مجانًا.

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