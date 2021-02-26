وزير خارجية الإمارات يلتقي نظيره الهندي في نيودلهي

التقى وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في نيودلهي، نظيره الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، حيث بحث الجانبان علاقات الصداقة التاريخية الإماراتية الهندية وسبل تعزيز جوانب التعاون والشراكة في كافة المجالات.واستعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا، وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الإماراتية الهندية وحرص دولة الإمارات بدعم ورعاية من قيادتها الرشيدة على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.كما بحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.