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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: بدء قبول طلبات التدريب على تصنيع الضفائر الكهربية الأحد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:02 م
طلبات التدريب على
طلبات التدريب على تصنيع الضفائر الكهربية
دعاء جابر
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تبدأ مديرية القوى العاملة ببورسعيد، بعد غد الأحد- وحتي استيفاء العدد المطلوب من الراغبين في التدريب مجانا من الذكور والإناث علي تصنيع وتركيب ضفائر السيارات الكهربية، بمركز التدريب التابع للمديرية، وورشة شركة إس إي ويرانج سوميتومو ايجيبت اليابانية لصناعة الضفائر، وسوف يحصل المتدرب على شهاده معتمده من وزارة القوى العاملة والشركة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح، وتوفير الشركة فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبى بنجاح وذلك طبقا لحاجتها.

وقالت الوزارة إن التدريب علي صناعة الضفائر يأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعة مؤخرا بين الوزارة والشركة اليابانية لرغبتها في تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب لتدريبهم على صناعة ضفائر السيارات، وذلك لإعداد العامل الفني الماهر اللازم لسوق العمل، حيث يتم إعداد الشباب وثقلها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه أشار السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، إلي أن التدريب سوف يبدأ 7 مارس المقبل، ويشترط في المتقدمين أن يكون السن من 18 حتي 35 سنة، وحاصل علي مؤهل متوسط أو عالي، مع التفرغ التام في أثناء فترة التدريب التي تستمر 15 يوميا،وعلي الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التوجه إلي مركز التدريب المهنى بالمديرية القوى العاملة ومعه صور من المؤهل الدراسى، البطاقة الشخصيه، وشهادة الميلاد، وصورتين شخصية، وشهادة قيد "كعب العمل".

ولفت إلي أن العدد المطلوب في كل دورة 20 فردا، والحجز بأسبقية تقديم الطلبات إلى مدير مركز التدريب غادة طنطاوى بمركز التدريب المهني الدور الخامس بمديرية القوى العاملة ببورسعيد بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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