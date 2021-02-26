ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5718 شاحنة.وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 22 ألفًا و367 طنًا تشمل 9107 أطنان فوسفات و6170 طن يوريا و6590 طن رمل و500 طن كوارتز.وأشارت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41 ألفًا و804 أطنان تشمل 20 ألفا و48 طن ذرة و8976 طن خردة و1018 طن خشب زان و528 طن فول و2231 طن عدس و4425 طن حديد و4578 طن قمح، بينما بلغ اجمالي حركة الصادر من الحاويات 699 حاوية مكافئة تشمل ( خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه ) يتم تصديرها إلى كل من الجزائر والمغرب والإمارات وسنغافورة واليونان وإيطاليا وروسيا وأمريكا والصين وأنجلترا وهولندا وألمانيا وإسبانيا.وأوضحت أن عدد الحاويات الوارد بلغ 589 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1835 حاوية مكافئة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75 ألفًا و670 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90 ألفًا و295 طنًا.وغادر قطاران بعد أن قاما بتفريغ 50 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية وقطار بعد أن قام بشحن 25 حاوية 40 قدما متجه إلى السادس من أكتوبر.