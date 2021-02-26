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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا ثاؤفيلس يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة البابا كيرلس السادس

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:58 م
الأنبا ثاؤفيلس
الأنبا ثاؤفيلس
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، صباح اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي بكنيسة البابا كيرلس السادس بمنفلوط.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء ثاني أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم الكبير والمعروف باسم صوم القيامة، لمدة 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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