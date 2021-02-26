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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 28 فبراير

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:58 م
انطلاق حملة التطعيم
انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية الصحة استعدت للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021، والتي تستهدف 543782 طفلًا.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وفرق متحركة لتطعيم الأطفال بالوحدات السكنية والمنازل بالقرى وبالمدن، وفرق ثابتة متحركة يتم تكوينها لتغطية الحضانات، وفرق ثابتة متحركة يتم تكوينها لتغطية أي تجمعات مستهدفة أو قرى بعيدة وتوابع وعزب ونوع ومناطق ذات طبيعة خاصة، ويبدأ عمل الحملات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضاف أن الحملات ستصل إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بكل مكان في المحافظة، مؤكدًا أن الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة فيديكار حسن، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد خيري الجمال، مسئول التطعيمات بالمديرية، سيتابعون أعمال الحملة أولًا بأول.

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