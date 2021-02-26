وزير الزراعة يبحث مع نواب محافظة جنوب سيناء مشاكل المواطنين

التقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بعض نواب محافظة جنوب سيناء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في ديوان عام المحافظة وبحث معهم مشاكل المزارعين وكيفية الإسراع بمشروعات النفع العام بالمحافظة وتسهيل إجراءات الاستثمار الزراعي.وأكد النواب على أهمية الزراعة كنشاط اقتصادي وبيئي، يحفظ النظام العام للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء.يذكر أن وزير الزراعة يقوم حاليا، على رأس وفد من قيادات الوزارة لتفقد بعض المشروعات الزراعية وسماع مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها.