الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى تنظمان الليلة الرقمية 42

أكدت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري بودشيش، أنها ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية تواصلان تنظيم ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا"، من خلال تنظيم الليلة الرقمية الثانية والاربعين، مساء السبت 27 فبراير الجاري، بشراكة مع مؤسسة الجمال، وعلى غرار الليالي الرقمية السابقة، واعتبارا للإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.ووفق الجهة المشرفة على تنظيم هذه الأمسية الروحية والعلمية الثانية والأربعين، من المرتقب أن تعرف حضور مجموعة من العلماء والمثقفين، بمداخلات علمية بلغات مختلفة، إضافة الى عرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات عالمية حول تجربتهم الصوفية، والتربية الاحسانية التي يتلقونها في الطريقة القادرية البودشيشية، كما ينتظر مشاركة ثلة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.ويذكر أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت غرينتش).