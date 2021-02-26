صاحب حملات تطهير المقابر من السحر بالشرقية يرد على اتهامه بنبش القبور والدجل

استنكر الشيخ خالد طعيمة مؤسس الحملات المجانية لتطهير المقابر من أعمال السحر والدجل في الشرقية، ما تعرض له من اتهامات وصلت لتحرير محضر في مركز الشرطة تتهمه بنبش القبور وممارسة الدجل، لافتا إلى أن ما يفعله حملات خالصة لوجه الله لا تهدف إلا لإنقاذ المسلمين من الأذى.وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أنه زار جميع قرى الشرقية والمحافظات المجاورة ونفذ حملات التنظيف تطوعا، لافتا إلى أنه لا يتقاضى أي أموال مقابل ما يفعله.وأوضح أن الاتهامات جاءت حين قام بإحدى حملات التطهير لمقابر بقرية الشوبك بالشرقية، فقام باستخراج جمجمتين مدون عليهم طلاسم سحر، فأخذ بعض الأهالى صور له متهمين إياه بنبش القبور، مؤكدا أنه يقوم بالبحث عن أعمال السحر الدفينة بجوار المقابر وليس داخلها.وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الحملات رفع الأذى والضرر عن الأهالي المصابين بنية خالصة لوجه الله تعالى، دون تقاضي أي أموال.