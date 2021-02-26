تركيا تصدر تطبيقا جديدا لتشديد الرقابة على مواقع التواصل

أعلن مركز الاتصالات في الرئاسة التركية عن إنشاء تطبيق جديد لـ"محاربة الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي"، في خطوة اعتبرها المراقبون تأكيدا على سعي حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لقمع الآراء المعارضة وزيادة الرقابة على الإنترنت.وبحسب بيان مركز الاتصالات، الذي نقله مركز ستوكهولم للحريات، فأن التطبيق " DOĞRU MU (هل هذا صحيح؟)" الذي سيكون متاحًا لأنظمة IOS وAndroid، تم إطلاقه في إطار سعي الحكومة "لتلبية الحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الأخبار والمعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي صحيحة أم خاطئة".لكن العديد من المراقبين يرون أن الهدف من تدشين هذا التطبيق هو زيادة الضغط على منصات التواصل الاجتماعي وفرض الرقابة على الإنترنت لنشر الآراء الرسمية الموجهة من الحكومة، ومواجهة الآراء المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي.وكان رئيس مركز الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" عن اتجاه الحكومة لإطلاق تطبيق جديد للتحقق من الاخبار والمعلومات التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال "إن التطبيق قيد الاختبار حاليًا وسيتم إطلاقه قريبًا وسيكون أداة مهمة في كفاحنا من أجل الحقيقة".ولفت مركز ستوكهولم للحريات إلى أن مركز الاتصالات تم إنشائه من قبل أردوغان في سبتمبر 2018 كأداة للنظام الرئاسي الجديد للسيطرة على وسائل الإعلام وتوجيه عملياته الدعائية، كما تم إنشاء وحدة جديدة داخل المركز "إدارة الاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات"، مهمتها- على النحو المحدد في المرسوم الرئاسي -هي "مواجهة أي نوع من التلاعب والتضليل ضد جمهورية تركيا من خلال تحديد العمليات النفسية والدعاية والمعلومات الخاطئة".ووافق البرلمان التركي في يوليو الماضي على مشروع قانون جرائم الإنترنت، ينص على عقوبات تصاعدية تجبر منصات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون اتصال يوميًا على تعيين ممثل في تركيا يمكن للسلطات التركية أن تحل معه المشاكل الناشئة عن حالات الإهانة والترهيب وانتهاك الخصوصية.ودخل القانون حيز التنفيذ في بداية أكتوبر، وأدت المرحلة الأولى من عقوبات عدم الامتثال إلى فرض السلطات عقوبات بملايين الليرات على الشركات، ونتيجة لضغط الحكومة التركية، قرر موقع "يوتيوب" تعيين ممثل محلي في تركيا في خطوة تهدف إلى الامتثال لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد في البلاد.