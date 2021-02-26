تفاصيل نماذج استرشادية للصف الأول الثانوي 2021

نماذج استرشادية للصف الأول الثانوي 2021



كما أتاحت الوزارة، للطلاب بتقسيم شاشة التابلت، لتحميل الكتب البي دي اف، والاستعانة بها نظرا لان الامتحان أوبن بوك، وفقا لنظام التعليم الجديد.



ننشر لطلاب الصف الأول الإعدادي، على النماذج الاسترشادية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادًا للامتحان المجمع متعدد التخصصات التي قررت الوزارة عقده لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي للثالث الإعدادي عن منهج الفصل الدراسي الأول، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.وأطلقت الوزارة، جميع النماذج الاسترشادية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية - الفصل الدراسى الأول 2021 (متعدد التخصصات) من منصة التعليم المصرى.فيقدم "الدستور" لطلاب الصف الأول الإعدادي النماذج الاسترشادية التي أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الرسمي بمنصة التعليم المصري.وللإطلاع على النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الأول الإعدادي، شاهد الصور المرفقة أسفل الخبر.وقامت الوزارة بتوفير هذه النماذج، بغرض تدريب الطلاب على شكل ونمط الاسئلة الجديد بنظام الامتحان متعدد التخصصات وطرق الإجابة على أسئلة الامتحانات.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم 3 مارس، هو موعد امتحانات الصف الأول الاعدادي 2021، وفقا للجداول المعلنة.يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت مد إجازة نصف العام الدراسي حتي 26 فبراير، وبدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10 مارس المقبل.ستنطلق غدا اول امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الأول الثانوي، بأداء امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء إلكترونيا على اجهزة التابلت، بلجان معقمة بالمدارس، حفاظًا على صحة الطلاب من فيروس كورونا المستجد.بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اول اامتحاناتهم الإلكترونية الأحد المقبل، ولمدة أسبوع، عبر جهزة التابلت الخاصة بهم، بلجان مجهزة إلكترونيا بالمدارس، على مستوى الجمهورية.اقرأ أيضاً..