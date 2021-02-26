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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحكمة العليا البريطانية ترفض طعن فتاة داعشية على قرار سحب جنسيتها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:33 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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رفضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الجمعة، منح فتاة بريطانية انضمت لداعش حق الطعن في قرار سحب الجنسية منها، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وكانت المحكمة العليا نظرت فى نوفمبر الماضى، في قضية امرأة تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم داعش في سوريا، وترغب حاليا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار.

وأطلقت وسائل الإعلام البريطانية إسم عروس داعش على هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا في بريطانيا.

وفازت الحكومة في يوليو الماضى في مسعاها لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح أم لا لشميمة بيغوم بالعودة إلى بريطانيا للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.

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