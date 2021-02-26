المحكمة العليا البريطانية ترفض طعن فتاة داعشية على قرار سحب جنسيتها

رفضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الجمعة، منح فتاة بريطانية انضمت لداعش حق الطعن في قرار سحب الجنسية منها، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت المحكمة العليا نظرت فى نوفمبر الماضى، في قضية امرأة تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم داعش في سوريا، وترغب حاليا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار.وأطلقت وسائل الإعلام البريطانية إسم عروس داعش على هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا في بريطانيا.وفازت الحكومة في يوليو الماضى في مسعاها لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح أم لا لشميمة بيغوم بالعودة إلى بريطانيا للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.