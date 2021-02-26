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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تفتتح 23 مسجدا اليوم بعدد من المحافظات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:30 م
الأوقاف تفتتح مسجدا
الأوقاف تفتتح مسجدا
أميرة العناني
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افتتحت وزارة الأوقاف 23 مسجدًا جديدًا، اليوم الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 934 مسجدًا حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم الجمعة هي:

- مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد الشلبي – قرية 8 – إدكو وزارة الأوقاف.
2. مسجد زراعة 5 – قرية 7 – إدكو وزارة الأوقاف.
3. مسجد الرجال – قرية كوم بلال – إدكو وزارة الأوقاف.
4. مسجد عزبة قنديل – التوفيقية – إيتاي البارود وزارة الأوقاف.
5. أبو القاسم الملهطاني – دمنهور غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
6. النور مدخل أبو الشقاف – حوش عيسى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
7. الطنطاوي الغربي البساتين – دمنهور غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
8. الوسط – منشأة الوكيل – مركز دمنهور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
9. الوسطاني إبيا الحمراء – مركز الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
10. عباد الرحمن بجع غرابيل المسين الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
11. التوحيد –عزبة لطفي كوم اشو كفر الدوار جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
12. مسجد مظهر – قرية مظهر زاوية غزال – دمنهور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
13. مسجد الشهداء – قرية بادم غزال – دمنهور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
14. مسجد السراح – قرية العلامية الكبرى – الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
15. مسجد ع المأمور العمرية –دمنهور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

- مديرية أوقاف الشرقية

16. الكبير أبو سلطان – إدارة أبو حماد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
17. مسجد البوري – الفرايحة – أولاد صقر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

- مديرية أوقاف الفيوم

18. مسجد المدينة الصناعية – بندر طامية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
19. التقوي – دوار الوابور – العزيزية طامية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
20. الإخلاص – سويرس – الجالي طامية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
21. محمد رياض – فانوس – طامية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

- مديرية أوقاف المنوفية

22. الشيخ غريب المعداوي – شنواي – مركز أشمون جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

- مديرية أوقاف الأقصر

23. بلال بن رباح بنجع خليدي بمنشأة العماري جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.



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