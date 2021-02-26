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محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغريم منشآتين وضبط 35 حالة إشغالات مختلفة بحي شرق

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:30 م
حالة إشغالات مختلفة
حالة إشغالات مختلفة
هبه عويضه
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نفذت إدارة إشغال الطريق، بحي شرق الإسكندرية، بناء على توجيهات محارب هيلع رئيس الحي، حملة صباحية لإزالة الإشغالات في شارع علم الدين المتفرع من شارع اللواء أحمد علي كليوباترا ودوران عزبة سعد وشارع الريادة وشارع النقل والهندسة في سموحة وتعاونيات سموحة، وكذلك المرور على محور المحمودية، وتحفظت على ١٥ حالة إشغال مختلفة، وإيداعها بشرطة المرافق.

أما في الحملة المسائية تم ضبط ٢٠ حالة إشغال خلال المرور على طريق محور المحمودية وحرم الترام في بولكلي وشارع ويلي سبيرينج وشارع صلاح الدين السيوف وشارع العشرين وشارع الترعة المردومة، وتم إيداع المضبوطات في شرطة المرافق.

وأزالت وحدة الإعلانات، كافة المخالفات الإعلانية في محيط محطة سيدي جابر وشارع مصطفى كامل سموحة وشارع بهاء الدين الغتوري والسوق التجاري بسموحة، وذلك حفاظًا على موارد الدولة وعدم إهدارها وحرصًا على الشكل الحضاري للشوارع.

واستمرارًا لحملات لجنة الغلق، لتفقد تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بمختلف المنشآت بنطاق الحي، أسفرت حملة أمس عن تغريم فوري لمنشآتين تجاريتين لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وأيضًا تغريم فوري ل ٦ أفراد لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة مبلغ ال ٥٠ جنيه كما أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وكانت قد استهدفت الحملة منطقة كفر عبده ومنطقة لوران وشوارع سموحة.
تغريم منشآتين وضبط 35 حالة إشغالات مختلفة بحي شرق
تغريم منشآتين وضبط 35 حالة إشغالات مختلفة بحي شرق
تغريم منشآتين وضبط 35 حالة إشغالات مختلفة بحي شرق
تغريم منشآتين وضبط 35 حالة إشغالات مختلفة بحي شرق
تغريم منشآتين وضبط 35 حالة إشغالات مختلفة بحي شرق
تغريم منشآتين وضبط 35 حالة إشغالات مختلفة بحي شرق

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