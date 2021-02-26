انخفاض سعر خام «برنت» بنسبة 0.73%
الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:25 م
وكالاتطباعة
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0.73 %.
وتراجع مزيج برنت بمقدار 0.49 دولار، ليصل إلى 66.39 دولار أمريكي للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.69 % أو ما يعادل 0.44 دولار، ليصل عند 63.09 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وتراجع مزيج برنت بمقدار 0.49 دولار، ليصل إلى 66.39 دولار أمريكي للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.69 % أو ما يعادل 0.44 دولار، ليصل عند 63.09 دولارًا أمريكيًا للبرميل.