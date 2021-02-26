انخفاض سعر خام «برنت» بنسبة 0.73%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0.73 %.وتراجع مزيج برنت بمقدار 0.49 دولار، ليصل إلى 66.39 دولار أمريكي للبرميل.كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.69 % أو ما يعادل 0.44 دولار، ليصل عند 63.09 دولارًا أمريكيًا للبرميل.