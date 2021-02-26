الإمارات تسجل 3498 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 187176 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 385160 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 16 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1198 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2478 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 377537 حالة.