تعيش حياة بذخ وقليلة الظهور.. أسرار عن زوجة الزعيم الكوري

ونستعرض فى السطور التالية، من هي زوجة الزعيم الكورى كيم يونج، صاحبة الإطلالة الساحرة؟.

«رى سول جو».. صاحبة الابتسامة الهادئة

ـ تعيش كمليارديرة

ـ قليلة الظهور لجمهور كوريا

ـ «الملابس الزاهية اختيار زوجة الزعيم الكوري»

ـ «ري سول المغنية التي سحرت أقوى حكام العالم بصوتها»

سيدة كوريا الأولى عاشقة «للورد ومستحضرات التجميل»

ـ «تتكتم على حياتها الشخصية وأطفالها»

دائمًا ما يحتفظ الزعيم الكورى كيم يونج، بصورته المثيرة للجدل، وسط أحاديث الشعب الكوري وجمهور التواصل الاجتماعي، كما أن حياته الشخصية والأسرية أيضا تقع تحت طائلة الأضواء دائما، إذ تستحوذ زوجة الزعيم الكورى "ري سول جو" نصيب الأسد من تلك الحياة المثيرة للجدل، حيث لفتت إليها الأنظار مؤخرا، حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد بالبلاد، وهو عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل والد كيم.خطفت زوجة الزعيم كيم يونج، ري سول جو، إليها الكثير من الأنظار، خلال الحفل، فقد حازت على مساحة كبيرة من اهتمام الصحافة العالمية، فوصفتها بعض الصحف أنها تمتلك "ابتسامة رقيقة"، وتغزلت صحف أخرى فى أناقتها التى ظهرت عليها، حيث ارتدت بالطو أسود مرصع ببعض الأكسسوارت، لتظهر بإطلالة مثالية.ووفقا لموقع "ديلي ستار" فإن رى سول، تعيش حياة يملؤها البذخ، إذ تقدر ثروة ري سول جو بنحو 5.6 مليار دولار، كما أن أحلامها مجابة فهى تمتلك حياة فاخرة بامتياز، فتمتلك طائرات خاصة وقصور فارهة.كما أن سول جو، تتفنن فى إطلالاتها باهظة الثمن، فلا تختار سوى الملابس الفاخرة للظهور مثل أزياء الماركة العالمية شانيل، وتشير "ديلي ستار" إلى أنها تمتلك ساعات يد خاصة بها بقيمة نحو 8.4 مليون دولار.دائمًا ما تظهر ري بجانب زوجها في المناسبات العامة، إلا إنها اختفت عن الأنظار عدة مرات، ففي عام 2016 توارت عن الأنظار لمدة 9 أشهر، وفى العام الماضي، غابت عن الأنظار، لمدة تجاوزت العام، حيث ظهرت آخر مرة في عام 2020 وهي تحتفل برأس السنة القمرية الجديدة.دائما ما ترتدي الملابس ذات الألوان الفاتحة كالأبيض واللبني، والألوان الزاهية، دلالة على طبيعتها السلمية على عكس زوجها، لذا فهي محبوبة من الشعب الكوري بشكل كبير، كما أنها لا تميل إلى استخدام الحلي بشكل مفرط، فدائما ما تظهر بسيطة سواء في الملبس أو التصرفات برفقة زوجة الزعيم الكوري.عملت ري مشجعة ومغنية قبل الزواج من كيم جونغ أون، حيث ظهرت عام 2005 في إحدى البطولات الرياضية بكوريا الجنوبية، وتشير بعض المصادر الصحفية، إلى أن ري سول ظهرت كمغنية في أوركسترا قدمت حفلا أمام كيم ووالده عام 2010، وقد لاقت إعجاب بها كيم في ذلك الوقت.يعتبر الورد عشق زوجة الزعيم الكوري، حيث تخصص مساحة كببرة من الوقت لافتتاح الكثير من الحدائق الخاصة بزراعة الورود بالإضافة إلى مصنع لمستحضرات التجميل والعطور، وذلك بدعم من زوجها أيضا.تفضل رى سول، عدم تداول الكثير من المعلومات عنها وعن حياتها الشخصية، فلم تفد الكثير من التقارير سوى أنها من مدينة "تشونج جين" الشمالية الشرقية، ويعتقد المحللون أن اسمها قد يكون اسما مستعارا، وقد أثمر الزواج عن وجود 3 أطفال لا يعرف الكثير عنهم، ولم يتم الكشف عن أسمائهم ولا جنسهم، كعادة الحياة الأسرية للزعيم كيم.