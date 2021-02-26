مساجد مصر تتحدث عن مكارم الأخلاق الآن

أكدت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة اليوم 26 2 2021م تحت عنوان "مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات".وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.