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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قطاعات السفر والسياحة بأوروبا تدعو الحكومات لاستئناف الحركة السياحية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:23 م
دكتور سعيد البطوطي،
دكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد
رامى حسين
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كشف دكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة، أن قطاعات السفر والسياحة في أوروبا تدعو حكومات الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة عاجلة لاستئناف السفر والسياحة في الوقت المناسب للصيف

وأضاف البطوطى فى تصريحات صحفية، أنة قد تم تأسيس تحالف السياحة الأوروبي بقيادة مفوضية السفر الأوروبية ETC والذي يجمع أكثر من 60 منظمة سفر وسياحة عامة وخاصة وإنشاء فريق عمل لاستعادة حرية الحركة والسياحة.

وأصدر التحالف بالفعل سلسلة من التوصيات المشتركة كخارطة طريق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول استعادة حرية الحركة وكيفية إعادة إطلاق السفر والسياحة في أوروبا في الوقت المناسب لصيف 2021 من بينها إنشاء فريق عمل تابع للاتحاد الأوروبي وبقيادة المفوضية لاستعادة حرية تنقل الأشخاص لوضع وتنفيذ خطة استئناف السفر وخارطة طريق الانتعاش،و تنسيق قيود السفر، فهناك حاجة ماسة إلى تنسيق أوروبي محسّن وفعال لقيود ومتطلبات السفر لتسهيل استئناف السفر والسياحة، التي تمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وتوفير إمكانية التنبؤ للمسافرين وكذلك لشركات السفر والسياحة وعمالهم.

كما أوصت بالاختبار المنسق، حيث يجب أن يشتمل إطار عمل الاتحاد الأوروبي المنسق للاختبارات المتعلقة بالسفر فبجب أن تضمن الدول الأعضاء الاختبارات الميسورة التكلفة والقدرة الكافية والاعتراف المتبادل بالاختبارات بين الدول الأعضاء والعمل المستمر على المستوى الدولي للاعتراف المتبادل بالاختبارات.

بالإضافة إلى توحيد اصدار شهادات الصحة الإلكترونية، فهناك حاجة ماسة إلى تنسيق الاتحاد الأوروبي للمبادرات الوطنية لتجنب وجود 27 شهادة مختلفة تغطي الاختبار والتطعيم أو المناعة، كما يجب إعادة فتح الأنشطة السياحية بشكل منسق بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك، ومن الضروري استئناف الأنشطة السياحية والترفيهية جنبا إلى جنب مع إعادة تأسيس حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي.

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