غلق وتشميع «سنتر» للدروس الخصوصية بمركز البداري بأسيوط

قال محمد حسن، رئيس مركز البداري بمحافظة أسيوط، أنه تم شن حملة لغلق وتشميع "سناتر" للدروس الخصوصية، وذلك للقضاء على المخالفات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.ضمت الحملة، نائب رئيس المركز ومدير الإدارة التعليمية، ومدير إدارة التموين ومسؤول التأمينات الاجتماعية، وتم غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع الدوواين بدائرة المركز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السنتر بعد تجاهله للقرارات الوزارية، مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام وأن الحملات مستمرة بنطاق المركز لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية.‪ ‬وكان محافظ أسيوط، قد أكد على تطبيق كافة الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية، وأولياء الأمور موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية، بتكثيف الحملات وغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وقطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا.وناشد المحافظ الأهالي وأولياء الأمور ضرورة الإرشاد فورًا، عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم غلقه فورًا واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حياله، مضيفًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى لهم.