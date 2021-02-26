فيتنام تجيز الاستخدام الطارئ للقاحي «موديرنا» و«سبوتنك في»

وافقت فيتنام على الاستخدام الطارئ للقاحي شركة "مودرنا" الأمريكية و"سبوتنك في" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، حسبما أعلنت وزارة الصحة في البلاد اليوم الجمعة.وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي تواصل فيه فيتنام مكافحة عودة تفشي الوباء.وقالت فيتنام إنها تتوقع تلقي 60 مليون جرعة لقاح في عام 2021، مشيرة إلى أنه سيتم توفير 30مليون منها عبر برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.وذكرت وزارة الصحة أول أمس الأربعاء أنها تتوقع الحصول على 150 مليون جرعة لقاح من شركات أدوية أجنبية ومحلية بحلول عام 2022.