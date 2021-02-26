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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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ننشر نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf، عن منهج الفصل الدراسي الأول، استعدادًا للامتحانات المجمعه متعددة المتخصصات، للفصل الدراسي الأول.

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

وأعلن قطاع التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع النماذج الاسترشادية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية - الفصل الدراسى الأول 2021 (متعدد التخصصات) من منصة التعليم المصرى، بعد إجراء التعديلات اللازمة، استعدادا للامتحانات المجمعه متعددة التخصصات المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأعلنت الوزارة، النماذج الاسترشادية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع المراحل التعليمية بداية من الصف الرابع الابتدائي حتي الشهادة الإعدادية، لتدريب الطلاب علي شكل ونمط الاسئلة الجديد بنظام الامتحان متعدد التخصصات وطرق الإجابة على أسئلة الامتحانات، بنظام الاختيار من بين متعدد.

ويقدم "الدستور" لطلاب الصف السادس النماذج الاسترشادية التي أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الرسمي بمنصة التعليم المصري.

وأطلقت الوزارة هذه النماذج لمساندة وتدريب طلاب الصف السادس الإبتدائي قبل أداء الامتحانات، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تعليق الدراسة بكافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات.

وللإطلاع على النماذج الاسترشادية لطلاب الصف السادس، شاهد الصور المرفقة أسفل الخبر.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء 4 مارس، لعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021، وفقا للجداول المعلنة.

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تحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021


يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت مد إجازة نصف العام الدراسي حتي 26 فبراير، وبدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10 مارس المقبل.

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